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İzmir Barosunun "Onur Haftası Programı"na STK'lardan tepki!

İzmir Barosunun "Onur Haftası Programı"na STK'lardan tepki!

İZMİR Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İzmir Barosunun "Onur Haftası Programı" etkinliklerine tepki gösterdi.

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Bayraklı ilçesindeki Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan Zeki Müren Parkı içindeki Baro Bahçe önünde bir araya gelen grup üyeleri, sloganlar attı.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Uğur Bayrak, yaptığı açıklamada, İzmir Barosunun "Onur Haftası" adı altında etkinlik düzenlemesini kınadıklarını bildirdi.

LGBTİ ideolojisini, propagandasını ve dayatmasını kabul etmediklerini ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"LGBTİ ideolojisi, inanç ve milli değerleri yok etmeye çalışan, toplumu ifade eden, bu milleti bir arada tutan aile kurumunu parçalamayı gaye edinen, çocuklarımızı istismar eden, kadını değersizleştiren bir ideolojidir ve içine girdiği toplumu içten içe çürütmektedir. Bu bakımdan bize barış, eşitlik, özgürlük altında LGBTİ propagandası ve dayatması yapılmasını, bu milletin inanç ve değerlerine saldırılmasını, Müslüman Türk aile yapısını bozmaya parçalamaya çalışmasını, çocuklarımızın cinsiyetsizleştirilmesini, kadınlarımızın değersizleştirilmesinin ve İzmir Barosunun da tüm bu saydıklarımıza alet olmasını kabul etmiyoruz."

Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Samet Kunt da Türkiye'nin kültürel anlamda işgal edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, grup ile Baro Bahçe'deki kişiler arasında gerginlik yaşadı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

- 60 avukat bildiri yayımladı

Diğer yandan etkinliğin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan 60 avukat, bildiri yayımladı.

Bildiride, Anayasa'nın aileyi, çocuğu ve gençleri korumayı, onların hak ve özgürlüklerine engel olacak her türlü girişimi men etmeyi emrettiği vurgulanırken şöyle denildi:

"Çocuğun üstün yararı ve çocuk istismarının önlenmesi için Anayasa'da açıkça yer alan aile hayatına saygı ilkesinin temini, ailenin korunması ve dahi gençlerin refah ve huzur içinde sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi için LGBT etkinliklerine karşı devletin, Anayasa'nın emredici hükümleri uyarınca tedbir alması gerektiğini hatırlatır ve bu yönde düzenlenecek her türlü propaganda faaliyetini engellenmesini talep ederiz. Anayasal düzenlemelere rağmen açıkça çocuk istismarına sebep olan, gençleri madde bağımlılığı ve cinsel birçok hastalığa sevk eden LGBT etkinliklerini düzenleyen, yayan, propagandasını yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağını beyan ederiz."

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