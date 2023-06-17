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Gökçeada'da 1,5 metrelik 50 kiloluk fener balığı yakalandı!

Gökçeada'da 1,5 metrelik 50 kiloluk fener balığı yakalandı!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, 1,7 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında fener balığı yakaladı.

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İlker Özdemir, balık avlamak için 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle denize açıldı.

Zürafa Kayalıkları mevkisi açıklarına gelen İlker Özdemir, burada ağlarını suya bıraktı.

Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra çektikleri ağda takılı yaklaşık 1,7 metre boyunda ve 50 kilogramlık fener balığı olduğunu fark etti.

Balığı güçlükle tekneye alan İlker Özdemir, balığını yakalama anını cep telefonuyla kaydetti.

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