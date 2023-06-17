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Ali Koç, yeni sezonda Türk bir hocayla çalışmayı düşündüklerini söyledi

Ali Koç, yeni sezonda Türk bir hocayla çalışmayı düşündüklerini söyledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni sezonda camiayı çok iyi bilen Türk hocayla çalışmanın daha iyi olacağını düşündüklerini söyledi.

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Ali Koç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen olağan mali kongrede yeni gelecek teknik direktöre dair önemli ifadeler kullandı.

Elde edilen tüm görüşleri bir havuza attıklarını anlatan Koç, Türkiye'yi ve ligi bilmeyen bir isimle yeni sezona başlamama kararı aldıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir isim olması düşüncesinin kabul gördüğünü aktaran Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığına karar verdik. Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi ve ligi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize olabilecek uyabilecek hoca dediğiniz zaman sayı 4'ü geçmiyor. Bir sürü isimle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Camiayı bilen hizmet etmiş o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." diye konuştu.

Anlaşma olmadan isim açıklayamayacaklarını dile getiren Koç, "İnşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz. Biz kimle devam edeceksek, hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzınızla kuş tutsanız başarı gelmeyecektir bunu bilin. Çok fazla dış etkenle mücadele etmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

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