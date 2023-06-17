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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. "Söylentilere kulak asmamak lazım, bunu gündeme de almamak lazım" diyen Tunç, "Gece gündüz çalışan yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan yorumları "FETÖ taktiği" olarak nitelendirdi. Memleketi Bartın'da bir dizi ziyarette bulunan Adalet Bakanı Tunç, Ulus ilçesinde kendisini dinlemeye gelenlere hitap etti. Tunç, seçim sürecinde katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında konuştu. Bakan Tunç, şunları söyledi:

Gündeme getirmek abesle iştigal

- Bunları bir kere gündeme getirmek bile abesle iştigaldir. Onları yazanlar bugün yazmıyor ki önceki seçim dönemlerinde de sürekli bir FETÖ taktiği olarak biz bunu sosyal medyalarda görüyoruz. O tür haberlere aldırış etmemek lazım. 8,5 saat süren kabine toplantısı oldu. Cumhurbaşkanımız bakanlarımızı yeni projeler ve hedefler noktasında dikkatle dinledi.

- Çünkü bir önceki kabine toplantısında brifinglerinizi süratle alıp teşkilatınızı tanıyın ardından da yeni hedefler, seçim beyannamemizde halkımıza vadettiğimiz hususlarla ilgili projelerinizi kabinede sunun, demişti. Herkes hazırlığını yaptı ve 8,5 saat süren bir çalışma ortaya konuldu. Orada hedeflerle ilgili görüş alışverişi oldu.

- Cumhurbaşkanımızın o hedeflere yönelik önerileri oldu. Hemen toplantının sonunda da canlı yayında bir açıklama yaptı. Dolayısıyla gece gündüz çalışan yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor. Tüm bu söylentilere kulak asmamak lazım bunu gündeme de almamak lazım."

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