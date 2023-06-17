BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  DÜNYA

Taliban, son ABD askerinin ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti!

Taliban, son ABD askerinin ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti!

Afganistan'da Taliban yönetimi, son yabancı askerin ülkeden ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti.

Abone ol

Taliban geçici hükümeti yönetim ofisinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar duyuruldu.

Buna göre son yabancı askerin de çekilmesiyle Afganistan'ın işgalinin sona erdiği gün olan 31 Ağustos'un ülke genelinde ulusal tatil ilan edildiği açıklandı.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında süren barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla 2021'in yaz aylarında taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlenmiş, Taliban birer birer Afganistan şehirlerini kontrolü altına almaya başlamıştı.

Buna paralel olarak NATO bünyesinde Afganistan'da bulunan yabancı güçler de askerlerini çekmeyi hızlandırmıştı.

Böylece 7 Ekim 2001'de başlayan ABD'nin Afganistan işgali, 31 Ağustos 2021'de son ABD askerinin de çekilmesiyle sona ermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hac için Suudi Arabistan'a gidenlerin sayısı bir milyonu geçti
Hac için Suudi Arabistan'a gidenlerin sayısı bir milyonu geçti
Samsunspor'da kulüp başkanlığına yeniden Yüksel Yıldırım seçildi
Samsunspor'da kulüp başkanlığına yeniden Yüksel Yıldırım seçildi
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Erdoğan'dan İtalyan gazetesine Berlusconi yazısı: "Siyasi yasağıma dünyada ilk itiraz edendi"
Erdoğan'dan İtalyan gazetesine Berlusconi yazısı: "Siyasi yasağıma dünyada ilk itiraz edendi"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama!
Açıklamaları tepki çekmişti! Melike Şahin ve Mabel Matiz’in Denizli konseri iptal edildi
Açıklamaları tepki çekmişti! Melike Şahin ve Mabel Matiz’in Denizli konseri iptal edildi
Ali Koç, yeni sezonda Türk bir hocayla çalışmayı düşündüklerini söyledi
Ali Koç, yeni sezonda Türk bir hocayla çalışmayı düşündüklerini söyledi
İzmir Barosunun "Onur Haftası Programı"na STK'lardan tepki!
İzmir Barosunun "Onur Haftası Programı"na STK'lardan tepki!
İran'da korkutan deprem! Van'da hissedildi: AFAD şiddetini açıkladı!
İran'da korkutan deprem! Van'da hissedildi: AFAD şiddetini açıkladı!
Gökçeada'da 1,5 metrelik 50 kiloluk fener balığı yakalandı!
Gökçeada'da 1,5 metrelik 50 kiloluk fener balığı yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı: Seçim belirsizliği ortadan kalktı elimiz güçlü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı: Seçim belirsizliği ortadan kalktı elimiz güçlü
Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi
Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi