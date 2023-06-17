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Balıkesir'de feci kaza! Tıra arkadan çarptı, kağıt gibi ezildi: Bu otomobilden sağ çıktılar!

Balıkesir'de feci kaza! Tıra arkadan çarptı, kağıt gibi ezildi: Bu otomobilden sağ çıktılar!

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Aracın içerisinde sıkışan 2 yaralı itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi 3003 sokak üzerinde F.Ö. yönetimindeki 10 AIC 412 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan Ö.O yönetimdeki TIR'ın 41 AAY 793 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobil içinde bulunan sürücü F.Ö. ve yolcu A.C. otomobil içinde sıkıştı. Kaza ihbarının üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı. Yaralılar daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 yaralı Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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