Dolar kuru akaryakıt fiyatını uçurdu kallavi zam geliyor! Motorin, benzin litre fiyatı kaç TL?

Dolar kurundaki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Araç sahipleri bu habere üzülecek, motorine zam kapıda... Zamlı yeni fiyat 20 Haziran'dan itibaren geçerli...

Abone ol

Dolar kurundaki hareketliliğin ardından akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamlar sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine salı (20 Haziran 2023) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam bekleniyor.

T24'de yer alan habere göre zam sonrası güncel motorinin litre fiyatı ortalama 23,87’ye yükselmiş olacak. Böylece, 28 Mayıs seçimlerinden bu yana motorine 4 lira 50 kuruş zam gelmiş olacak.

Benzinin litresi 24 lirayı aştı

Benzine son zam geçtiğimiz hafta geldi. Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 23 lira 99 kuruşa, Ankara'da 24 lira 36 kuruşa, İzmir'de 24 lira 38 kuruşa yükseldi.