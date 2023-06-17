BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  SPOR

MotoGP'nin Almanya etabındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu

MotoGP'nin Almanya etabındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin kazandı.

Abone ol

Sezonun 7. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde düzenlendi.

Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan İspanyol sürücü Martin, bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak, 12 puanı hanesine yazdırdı.

Ducati Lenovo'nun İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia, sprint yarışında liderin 2.4 saniye gerisinde ikinci oldu. Red Bull KTM Factory Racing takımından Avustralyalı Jack Miller ise liderin 3.2 saniye ardında üçüncü sırada yer aldı.

Bagnaia, pilotlar klasmanında 140 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 119 puanla Martin takip etti.

MotoGP'de şu ana kadar yapılan yarışlarda Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia 3, Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi 2 ve LCR Honda Castrol takımının İspanyol pilotu Alex Rins bir kez birinci oldu.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Almanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 140 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 119

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 113

4. Brad Binder (Güney Afrika): 96

5. Johann Zarco (Fransa): 93

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya'da restorasyonu tamamlanan Yazma Eserler Kütüphanesi hizmete açıldı
Amasya'da restorasyonu tamamlanan Yazma Eserler Kütüphanesi hizmete açıldı
Motorine 12 günde dördüncü kez zam geliyor! 4,37 TL artacak! Motorin, benzin litre fiyatı kaç TL?
Motorine 12 günde dördüncü kez zam geliyor! 4,37 TL artacak! Motorin, benzin litre fiyatı kaç TL?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran'ı ziyaret ediyor!
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran'ı ziyaret ediyor!
Taliban, son ABD askerinin ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti!
Taliban, son ABD askerinin ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti!
Hac için Suudi Arabistan'a gidenlerin sayısı bir milyonu geçti
Hac için Suudi Arabistan'a gidenlerin sayısı bir milyonu geçti
Samsunspor'da kulüp başkanlığına yeniden Yüksel Yıldırım seçildi
Samsunspor'da kulüp başkanlığına yeniden Yüksel Yıldırım seçildi
Erdoğan'dan İtalyan gazetesine Berlusconi yazısı: "Siyasi yasağıma dünyada ilk itiraz edendi"
Erdoğan'dan İtalyan gazetesine Berlusconi yazısı: "Siyasi yasağıma dünyada ilk itiraz edendi"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama!
Açıklamaları tepki çekmişti! Melike Şahin ve Mabel Matiz’in Denizli konseri iptal edildi
Açıklamaları tepki çekmişti! Melike Şahin ve Mabel Matiz’in Denizli konseri iptal edildi
Ali Koç, yeni sezonda Türk bir hocayla çalışmayı düşündüklerini söyledi
Ali Koç, yeni sezonda Türk bir hocayla çalışmayı düşündüklerini söyledi
İzmir Barosunun "Onur Haftası Programı"na STK'lardan tepki!
İzmir Barosunun "Onur Haftası Programı"na STK'lardan tepki!