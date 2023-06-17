Mersin'in Tarsus ilçesinde asılan tabelalar şaşırttı

TÜRKİYE'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ardından Mersin'in Tarsus ilçesi girişine "İlimize hoş geldiniz" tabelaları asıldı.

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Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından daha önce "İl'le de Tarsus" sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda belediye tarafından Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ardından ilçe girişine "Tarsus il oluyor", "İlimize hoş geldiniz" tabelaları asıldı.

İlçenin 400 bini geçen nüfusa sahip olduğunu aktaran Bozdoğan, Tarsus'un il olmayı hak ettiğini kaydetti.