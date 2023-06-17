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Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir Irak askeri yaralandı

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir Irak askeri yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırıda bir askerin yaralandığı belirtildi.

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Irak Hükümeti Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre terör örgütü DEAŞ, Kerkük kentinin güneyindeki Zegetun Vadisi yakınlarında devriye gezen bir askeri aracı hedef aldı.

DEAŞ mensupları, askeri aracın geçişi sırasında daha önce yol kenarına yerleştirdikleri bomba düzeneğini uzaktan kumandayla patlattı.

Olayda bir asker yaralanırken bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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