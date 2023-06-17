Görevden alınan Cüneyt Yüksel son şovunu da yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Melek Mosso ile samimi pozlar veren AK Partili belediye başkanı Yüksel, görevden alınışını Süleymanpaşa'nın sokaklarına reklam etti.

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Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken, muhalif seçmenin yenilgi hazımsızlığı başka bir gündeme evrildi.

Sanat camiasından bazı isimler de tepkilerini gerek sosyal medyada gerekse sahnede ortaya koydu.

Bu isimlerden biri olan Melek Mosso, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşımlarda bulundu.

Adeta milleti aşağılayan Melek Mosso'nun, seçim öncesinde AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen konseri, yaşanan olaylar sonrasında iptal edilmedi.

Melek Mosso ile samimi pozlar

İptal edilmesi beklenen konserde sahne alan Melek Mosso ile sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel samimi anlarla tepki çekti.

Mosso ile Memleketim şarkısını söyleyen Yüksel, şarkıcı ile sarıldı.

Görevden alındı

AK Partilileri aşağılayıcı ifadeler kullanan şarkıcı Melek Mosso ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel arasındaki samimiyete parti ve tabandan büyük tepki geldi.

Tepkilerin sonrasında Cüneyt Yüksel, AK Parti Genel Merkez tarafından görevden alındı.

Görevden alınışını bilboarda yansıttı

Cüneyt Yüksel görevden alınması sonrasında bir başka olayla gündeme geldi. Yüksel, görevden alınışını bilboardlarla yansıttı.

Reklam panolarına Cüneyt Yüksel’in “Teşekkürler Süleymanpaşa. Sizlere hizmet etmek benim için bir onurdu. Sizi çok seviyorum, her şey gönlünüzce olsun.” İfadeleri ve fotoğrafı yapıştırıldı.

Sosyal medyada tartışma konusu yaratan reklam, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.