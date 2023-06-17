BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan, hacca giden 1300 kişiyi 'özel konuk' olarak ağırlayacak

Suudi Arabistan, hacca giden 1300 kişiyi 'özel konuk' olarak ağırlayacak

Suudi Arabistan, 90 ülkeden 1300 kişiyi Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud'un "özel konuğu" olarak misafir edeceğini duyurdu.

Abone ol

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un talimatıyla Riyad yönetiminin misafir edeceği çeşitli ülkelerden hac farizasını yerine getirecek kişiler hakkında bilgi verildi.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği "Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı" kapsamında, hac farizasını yerine getirecek 90 ülkeden 1300 kişinin ağırlanacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ve Suudi Arabistan'ın söz konusu ülkelerdeki büyükelçilikleri ile koordineli şekilde tüm prosedürlerin tamamlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh, ülkesinin bu yılki programını önceki yıllardan ayıran özelliğin, "daha önceki programlarda yer almayan birçok ülkeden Müslümanın hayalini gerçekleştirmesine imkan tanınması" olduğunu ifade etti.

FİLİSTİNLİ ŞEHİT YAKINLARINA DA HAC İMKANI TANINMIŞTI 

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığından 10 Haziran'da yapılan açıklamada, Kral Selman'ın talimatıyla Filistinli şehit, yaralı ve mahkumların yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişinin misafir edileceği duyurulmuştu.

Program kapsamında, bin Filistinli hacı adayının Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi imamlarıyla da bir araya geleceği belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Görevden alınan Cüneyt Yüksel son şovunu da yaptı
Görevden alınan Cüneyt Yüksel son şovunu da yaptı
Sosyal medyadan tehdit eden Suriyeli yakalandı
Sosyal medyadan tehdit eden Suriyeli yakalandı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Fatih Erbakan: 7'li maşanın ülkeye hayır getirmeyeceğini gördük
Fatih Erbakan: 7'li maşanın ülkeye hayır getirmeyeceğini gördük
Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit yakalandı
Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit yakalandı
Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın teklif aldı mı?
Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın teklif aldı mı?
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir Irak askeri yaralandı
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir Irak askeri yaralandı
Balıkesir'de feci kaza! Tıra arkadan çarptı, kağıt gibi ezildi: Bu otomobilden sağ çıktılar!
Balıkesir'de feci kaza! Tıra arkadan çarptı, kağıt gibi ezildi: Bu otomobilden sağ çıktılar!
Terör örgütü PKK/YPG Afrin'deki briket evlere roketli saldırı düzenledi!
Terör örgütü PKK/YPG Afrin'deki briket evlere roketli saldırı düzenledi!
Gizli tehlike şah damarı tıkanıklığı! Erken belirti göstermiyor!
Gizli tehlike şah damarı tıkanıklığı! Erken belirti göstermiyor!
Balıkesir'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: Bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı!
Balıkesir'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: Bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde asılan tabelalar şaşırttı
Mersin'in Tarsus ilçesinde asılan tabelalar şaşırttı