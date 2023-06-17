Hayırsever işadamı Bakırcı’dan yaptırdığı okullara ziyaret

Eğitim gönüllüsü Hayırseverliği ile bilinen İş adamı Osman Nuri Bakırcı, yaptırmış olduğu okulları ziyaret etti.

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Türkiye’nin birçok ilinde Eğitime yapmış olduğu yatırımlarla isminden söz ettiren Osman Nuri Bakırcı, 2022 2023 eğitim öğretimin sona ermesiyle birlikte yaptırmış olduğu okulları ziyaret ederek karne alan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu. Ziyaretleri sırasında okullarda eğitim veren öğrenmelere Plaket takdim eden Bakırcı, öğrencilere ise çeşitli hediyeler armağan etti.

Kısa bir açıklamada bulunan Osman Nuri Bakırcı, geleceğimize Işık tutacak bugünün çocukları öğrenciler yarının yöneticisi, iş adamları, doktoru, eğitimcisi, asker ve polislerini görüyorum dedi.

Osman Nuri Bakırcı kimdir?

15 Mart 1974 yılında Erzurum ili Palandöken ilçesinde dünyaya geldim. Eğitim hayatıma Palandöken’de başladım. Ortaöğretim ve Üniversite’yi yurtdışında tamamladım.

Babamın ilkelerini benimseyerek; iş hayatında yer almak idealim olmuş ve eğitim hayatım devam ederken 1994 yılında ilk şirketimi kurmam vuku bulmuştur. Yeni fikirler ve projeleri hayata geçirerek bulunduğum sektörlerde öncü adımlar attım.

2016 yılında ülkemizde yaşanan sancılı süreç beni ve iş hayatımı derinden sarsmıştır. Ama yılmadan, pes etmeden mücadeleme devam ederek adeta küllerimden yeniden doğarak hedeflediğim yolda yürümekteyim. Nitekim 2004 yılından beri gerek sosyal sorumluluk projeleri, gerekse saha çalışmaları ile aktif olarak sürdürdüğüm siyasi hayatıma 2018 Milletvekilli Aday Adayı olarak devam ettim.

1994 yılında kurduğum ilk şirketimin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ifa etmekteyim.

Başta inşaat olmak üzere; Elektrik ve Medya sektörünün geliştirilmesini hedef edindim. Ülkemde ve yurt dışında birçok toplu konut yapım işleri üstlenerek iş hayatım devam etmektedir. Toplu konut anlayışına farklı bir açıdan yaklaşarak; insanların ilk evlerine sahip olmaları temennisi ile sosyal konut projelerinde bir devrim yaparak; öz sermaye ve tecrübelerime dayanarak sosyal konutlar ürettim. Sıcak yuva eşittir huzurlu toplum ilkesini her daim göz önünde tutarak aile birliğinin önemine vurgu yaptım.