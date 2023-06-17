BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  DÜNYA

Hindistan'da kavurucu sıcaklar nedeniyle 46 kişi öldü

Hindistan'da kavurucu sıcaklar nedeniyle 46 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyi ve doğusunda etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle 2 günde 46 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Uttar Pradeş'e bağlı Ballia bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 dereceye yükseldiğini açıkladı.

Doktorlar, son 2 günde Uttar Pradeş'te 34, Bihar'da ise 12 olmak üzere 46 kişinin hayatını kaybettiği sıcaklar dolayısıyla 60 yaş üstündekilerin dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

Uttar Pradeş'te hayatını kaybedenlerin 60 yaşın üzerinde olduğu ve sıcakların mevcut hastalıklarını artırmış olabileceği belirtildi.

Sıcak hava dalgası Bihar'da 12 can aldı

Eyalet yetkilileri, Hindistan'da etkili olan sıcak hava dalgasının doğuda Bihar eyaletindeki 24 bölgeyi de etkisi altına aldığını duyurdu. Yetkililer, 24 saatte 2'si polis 12 kişinin sıcak hava dalgası sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bihar'da hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken meteoroloji yetkilileri, sıcak havaya karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Nisan, mayıs ve haziran aylarının genellikle sıcak geçtiği Hindistan'da sıcaklıklar sebebiyle son yıllarda çok daha ağır etkiler gözleniyor.

Sıcak hava dalgaları genellikle su sıkıntılarına neden olarak milyonlarca insanı olumsuz etkiliyor.

Hindistan'ın batısında yer alan Maharaştra eyaletinin Navi Mumbai kentinde nisan ayındaki bir törene katılan 13 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan Hindistan'ın yanı sıra Bangladeş, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Laos'un da aralarında olduğu bölge ülkelerinde de rekor sıcaklıklar görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Sıcak hava balonunun kalkışı sırasında yangın çıktı: 7 yaralı
Sıcak hava balonunun kalkışı sırasında yangın çıktı: 7 yaralı
Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
Suudi Arabistan, hacca giden 1300 kişiyi 'özel konuk' olarak ağırlayacak
Suudi Arabistan, hacca giden 1300 kişiyi 'özel konuk' olarak ağırlayacak
Görevden alınan Cüneyt Yüksel son şovunu da yaptı
Görevden alınan Cüneyt Yüksel son şovunu da yaptı
Sosyal medyadan tehdit eden Suriyeli yakalandı
Sosyal medyadan tehdit eden Suriyeli yakalandı
Fatih Erbakan: 7'li maşanın ülkeye hayır getirmeyeceğini gördük
Fatih Erbakan: 7'li maşanın ülkeye hayır getirmeyeceğini gördük
Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit yakalandı
Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit yakalandı
Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın teklif aldı mı?
Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın teklif aldı mı?
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir Irak askeri yaralandı
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir Irak askeri yaralandı