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Mersin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

Mersin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda seyreden Cem Çetin yönetimindeki 06 DKT 355 plakalı otomobil ile Bahri E. idaresindeki 33 KMR 35 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarındaki bina ve iş yerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 06 DKT 355 plakalı otomobilin sürücüsü Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan aynı araçtaki Şirin Özcan ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü Bahri E. ile otomobillerde bulunun biri bebek 3 kişi, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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