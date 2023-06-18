Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’da teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi.

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Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de yer alacak olan Kocaelispor’da takım Ertuğrul Sağlam'a emanet edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak üst lige çıkma hakkı elde eden yeşil-siyahlılarda sezon bitiminde Fırat Gül ile yollar ayrılmıştı.

Ertuğrul Sağlam Kocaelispor'un yeni patronu

Kulübün olağan seçimli genel kuruluna katılan Hikmet Karaman ismi sıklıkla gündeme gelmiş olsa da teknik direktörlük Ertuğrul Sağlam’a emanet edildi.

Süper Lig’de birçok kulüp çalıştıran ve Bursaspor’un tek Süper Lig şampiyonluğunda takımın başında bulunan 53 yaşındaki teknik adam, son olarak İran kulübü Tractor FC’yi çalıştırmıştı.

Detaylar paylaşılmadı

Bugün Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından Ertuğrul Sağlam ile anlaşma sağlandığı duyurulurken sözleşme detaylarıyla ilgili kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı.