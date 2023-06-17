Mbaye Diagne'den Türkiye kararı! Trabzon'u istiyordu

Fatih Karagümrük'te oldukça başarılı bir sezon geçiren Mbaye Diagne, geleceği ile ilgili konuştu. Senegalli forvet, "Başka mücadelelere, yeni ufuklara gitmek istiyorum" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'i 7. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrılmıştı. Öte yandan takımın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'nin ise sözleşmesi sona eriyor.

Geleceği merak konusu olan Senegalli futbolcudan kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Şu andaki formuna ulaşmak için çok çalıştığını ifade eden 31 yaşındaki futbolcu, "Yedi aylık sakatlıktan geri dönüyordum. Zordu ama zihinsel olarak iyi bir şekilde geri dönmeye hazırdım. Kendi seviyeme geri dönmek zorundaydım çünkü ikna etmem gereken çok insan vardı. Bir şeyi istediğinizde, ona sahip olmak için kendinize imkan sağlamalısınız" diye konuştu.

Milli Takım'daki geleceği sorulan Mbaye Diagne, "Bana sık sık Milli Takım'da olup olmayacağım soruluyor. Bazen bu beni rahatsız ediyor. Seçilmek ya da seçilmemek bana bağlı değil. Hayatta her şeye sahip olamazsınız." sözlerini sarf etti.

"Türkiye'de hedefime ulaştım"

Senegalli futbolcu, "Fatih Karagümrük ile sözleşmem 30 Haziran'da sona eriyor. Başka mücadelelere, yeni ufuklara gitmek istiyorum. Kendimi orada kalırken göremiyorum. Türkiye'de hedefime ulaştım. Türkiye'deki sezonumdan çok memnunum. Hakkımda çok konuşulan şeyler oldu ama bu başarıyı başka bir ülkede tekrarlamak istiyorum" dedi.

Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük forması ile bu sezon toplam 35 resmi maça çıktı. Senegalli golcü, söz konusu maçlarda 25 kez rakip fileleri sarsarken, 6 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.