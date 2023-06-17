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Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ali Tahir Erdoğan'ın, Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, birlikte fotoğraf çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ali Tahir Erdoğan büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet törenine katıldı.

Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

Birlikte fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törende okuldan mezun olan torunları Ali Tahir Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

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