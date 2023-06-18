Öğrencilere bayram harçlığı bin lira verilecek mi, başvuru gerekli mi?

Öğrenciye bayram harçlığı iddiası bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı'na artık sayılı günlerin kalmasıyla konuya ilişkin araştırma sıklaştı. Ancak hemen belirtelim ki öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı konusu şu anda sosyal medyada bir iddia olarak yer alıyor. Resmi kaynaklardan konunun doğruluğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın öğrenciye bayram harçlığı ile ilgili açıklaması...

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Öğrencilere bayram harçlığı verilecek iddiası bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenen ikramiyenin bir benzerinin de öğrencilere bayram harçlığı olarak verileceği beklentisi oluşmuştu. Bu bağlamda "Öğrenciye bayram harçlığı verilecek mi, başvuru nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir uyarı yapıldı. İşte, 2023 öğrencilere bayram harçlığı iddiasına ilişkin son açıklamalar...

Öğrenciye bayram harçlığı verilecek mi?

Üniversite öğrencilerine, tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği sosyal medyada iddia ediliyor. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.

Ancak bu iddiaları doğrular nitelikte herhangi bir gelişme ya da açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalar içerisinde "Bayram Harçlığı" iddiası nedeniyle bir açıklama yapmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekildeydi;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.