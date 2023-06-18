Babalar Günü sözleri kısa, yeni, duygusal 2023 Babalar Günü mesajları

İlk kez 1910 yılında kutlanan babalara olan sevginin özellikle gösterildiği bu anlamlı güne sayılı saatler kaldı. Babaya, kardeşe, abiye, sevgiliye ve eşe gönderilecek Babalar Günü mesajı arayanlar için en güzel, farklı, samimi, duygusal ve resimli seçeneklere sizler için haberimizde yer verdik. İşte, en güzel, kısa, uzun, duygusal ve resimli 2023 Babalar Günü mesajları ve kutlama sözleri...

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Babalar Günü için geri sayım başladı. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü sonrasında gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Bu özel ve anlamlı günde babalarına sürpriz yapıp sevindirmek isteyen kişiler kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı araştırmaları yapıyor. İşte en güzel ve duygusal 2023 Babalar Günün kutlu olsun mesajları ve sözleri...

Babalar Günü mesajları 2023

Benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki, sensiz bir hayat düşünemiyorum. Büyüleyici gülüşünle, her zaman benim parlayan yıldızım olacaksın. Seni çok seviyorum canım babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Bizim için yaptığın her şey için sonsuz teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun!

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile. Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!

Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!

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Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!