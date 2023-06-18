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Babalar Günü mesajları duygusal, ağlatan babalar günü mesajları kısa sözleri 2023

Babalar Günü mesajları duygusal, ağlatan babalar günü mesajları kısa sözleri 2023

Bugün 18 Haziran babalar günü... Her zaman arkamızda dağ gibi duran, her koşulda bizi sarıp sarmalayan babalarımızın günü. Biz de bu günün anlam ve önemine uygun Babalar günü sözleri, resimli duygusal babalar günü mesajlarını ve kısa babalar günü tebrik sözlerini sizler için derledik...

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Bugün yaslandığımız dağ, elimizi hiç bırakmayan, tecrübeleri ile yolumuza her zaman ışık tutan tüm babaların babalar günü! Bu anlamı büyük günde babanıza atacağınız en güzel babalar günü mesajları, duygusal ve kısa babalar günü sözleri haberimizde. 

İlk kez 1910 yılında kutlanan babalara olan sevginin özellikle gösterildiği bu anlamlı güne sayılı saatler kaldı. Babaya, kardeşe, abiye, sevgiliye ve eşe gönderilecek Babalar Günü mesajı arayanlar için en güzel, farklı, samimi, duygusal ve resimli seçeneklere sizler için haberimizde yer verdik. İşte, en güzel, kısa, uzun, duygusal ve resimli 2023 Babalar Günü mesajları ve kutlama sözleri...

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin.

*Çok sevdiğim canım babacığıma kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar Günü'nü kutlarım. *Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

*Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var seni çok seviyorum...

*Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla... Bir günümde değil her günümdesin...

*Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir...

*Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan Allah da senin mutluluk ışığını söndürür. Seni, seviyorum babacığım, dünyanın en iyi babasının günü kutlu olsun...

* Her zaman söylemesem de biliyorum aslında babamın onu ne kadar çok sevdiğimi bildiğini.. Ve ben ne kadar karışık cümleler yazsam da hepsini deşifre edebileceğini. Çünkü o benim Babam...

* Sen güçlü bir çınar gibisin.. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim.. Çünkü bana hep güç verirsin.. Özel günün kutlu olsun.

* Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Canım, günün kutlu ve mutlu olsun!

* Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Seni seviyorum hayatımın anlamı...

* Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, özel günün kutlu olsun...

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Seni seven biricik kızın...

* Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.

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