Fatih Altaylı milli muharip uçağı Kaan'ı hedef aldı: Yalana gerek yok

Fatih Altaylı, milli muharip uçak Kaan projesini hedef aldı. Kamuoyuna yalan söylendiğini iddia eden Altaylı, "Motor nerede? Kimden alacaksın? Ukrayna'dan alıyordun motorları. Motor fabrikalarını Rusya bombaladı. Kimden alacaksın Rusya'dan mı? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor 5. nesil savaş uçağını. 15 senedir bitiremedi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce katıldığı İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında, Milli Muharip Uçak'ın adının KAAN olarak belirlendiğini duyurmuştu.

KAAN, gazeteci Fatih Altaylı'nın hedefi haline geldi. Kişisel YouTube kanalında KAAN'a ilişkin konuşan Altaylı, KAAN'ın pistte 'motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini' öne sürdü.

Altaylı, "Bir tane uçak karada 'tar, tar, tar' diyerek gidiyor. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi. Motorla mı gidiyor tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. Bilmiyoruz onu" ifadelerini kullandı.

"Büyük yalanlar büyük pişmanlıklar"

Altaylı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Uçak olsun da uçmuyor bu. Daha tekerleklerini 10 santimetre bile yerden kesmedi. Belki 2030'da deneme uçuşlarına başlayacak, belki her şey iyi giderse 2035'te TSK'ya teslim edilmeye başlanacak. Motor nerede? Kimden alacaksın? Ukrayna'dan alıyordun motorları. Motor fabrikalarını Rusya bombaladı. Kimden alacaksın Rusya'dan mı? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor 5. nesil savaş uçağını. 15 senedir bitiremedi daha. Niye yalan söylüyorsun? De ki 'biz yapmaya çalışıyoruz' kardeşim. Uğraşıyoruz. Çok güzel uğraşmak şahane bir şey. Bununla yatıp kalkmak çok güzel bir şey, ama yalana gerek yok. Çünkü büyük yalanlar büyük hayal kırıklıkları. Büyük yalanlar büyük pişmanlıklar. Yalan söylemeyin. Evet havacılık sanayimizi geliştiriyoruz. Uçağımız da olacak 2037'de 2035'de. Çünkü bu işler böyle. Bizim bugün kullandığımız F-16'lar 1960'larda planlanmış. Benim derdim bu. Benim karşı olduğum şey yalan söylenmesi. İnsanlara hayal kurdurmak iyi bir şeydir ama hayal satmak kötü bir şeydir. Ama beni akıllı insanlar anlamıyor aptallar anlamıyor.