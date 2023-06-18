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Osman Gökçek'le fotoğraf çektiren ABB çalışanını Mansur Yavaş işten çıkardı

Osman Gökçek'le fotoğraf çektiren ABB çalışanını Mansur Yavaş işten çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) şef olan Reyhan Yavuz'un, seçim öncesi AK Parti milletvekili adayı Osman Gökçek'le çektirdiği fotoğraf nedeniyle Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından işine son verildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (ABB) Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş'nin Başkent Market adlı mağazasında şef olan Reyhan Yavuz, seçim döneminde vatandaş ziyareti gerçekleştiren AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek ile çektirdiği fotoğrafın bir televizyon kanalında yayımlanmasının ardından işten çıkarıldığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, fotoğrafın yayınlanmasının ardından baskı görmeye başladığını, 7 hafta ücretsiz izne çıkarıldığını belirten Yavuz, "Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi ile konuyu görüştüm.

-'Bu yapılanlar fotoğrafla mı ilgili' diye sordum. 'Evet, fotoğrafla ilgili' dedi. Sevdi, seçimlerden önce Başkent Market çalışanlarına 'Oy verin. Bunlar gelirse hepiniz işsiz kalırsınız' demiş.

-Tabii beni bu toplantılara çağırmadılar. Zaten CHP gelseydi, bizi topluca çıkaracaklardı. Şimdi tek tek çıkarıyorlar. Kendilerini desteklemeyen hiç kimseyi de çalıştırmayacaklar.

-Ben ve 2 arkadaşım onlara oy vermediğimiz için ekmeğimizden olduk. 8 yıllık emeğimi heba ettiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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