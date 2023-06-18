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Milliyet kapanacak Hürriyet ve Posta için daraltma kararı iddiası! Yıldırım Demirören'den açıklama

Milliyet kapanacak Hürriyet ve Posta için daraltma kararı iddiası! Yıldırım Demirören'den açıklama

Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Milliyet gazetesinin kapanacağı, Hürriyet ve Posta için de daraltma kararı alındığı” iddiasına ilişkin, “Bu iddialar gerçek değil. Bunlar, çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş dedikodular” dedi.

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Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği; Demirören Medya’nın artık büyük oranda dijital yayına geçeceği iddiası ortaya atılmıştı.

Yeniçağ’da yer alan söz konusu haberde, Milliyet gazetesinin kâğıt baskısının bu ay sona ereceği; Hürriyet ve Posta gazeteleri için de daraltma kararı alındığı ileri sürülmüştü.

İddialarla ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'i aradı ve açıklamalarını bugünkü yazısına taşıdı.

Yıldırım Demirören, Hakan’ın, “Bizim medya grubuyla ilgili sürekli dedikodu üretiliyor. Bazıları bunu neredeyse iş edinmiş durumda. En son grup bünyemizde yer alan bazı gazetelerimizle ilgili bir dedikodu çıkarıldı. Ne diyorsunuz bu konuda?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Dedikodularla ilgilenmiyoruz"

“Bu iddialar gerçek değil. Bunlar, çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş dedikodular. 2011’de ve 2018’de bünyemize kattığımız medya markalarımız, şu anda satın aldığımız seviyenin çok üstüne çıktı. Bunu televizyonlarımızda, gazetelerimizde ve diğer mecralarımızda çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza borçluyuz. Hepsinin çalışmalarıyla elde ettik bu başarıyı. Bunun gururunu yaşıyoruz biz.

Biz Türkiye’nin en kıymetli bu markalarını, en yukarıya çıkardık. Bundan sonra daha da yukarıya çıkarmanın azmini taşıyoruz. Dedikodularla ilgilenmiyoruz. İşimize bakıyoruz. Bizim tek bir amacımız var: Gelişen Türkiye’ye yatırıma devam etmek ve işlerimizi sürdürmek.”

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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