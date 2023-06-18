BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda seyreden Cem Çetin yönetimindeki 06 DKT 355 plakalı otomobil ile Bahri E. idaresindeki 33 KMR 35 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarındaki bina ve iş yerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 06 DKT 355 plakalı otomobilin sürücüsü Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan aynı araçtaki Şirin Özcan ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü Bahri E. ile otomobillerde bulunun biri bebek 3 kişi, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
PTT personel alımı başvuru tarihleri 2023 hangi kadrolara personel alınacak?
PTT personel alımı başvuru tarihleri 2023 hangi kadrolara personel alınacak?
Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü söyleyen Özgür Özel: Kırgınlığı da 'saygısızlık' gibi çıkarımı da yok
Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü söyleyen Özgür Özel: Kırgınlığı da 'saygısızlık' gibi çıkarımı da yok
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Milliyet kapanacak Hürriyet ve Posta için daraltma kararı iddiası! Yıldırım Demirören'den açıklama
Milliyet kapanacak Hürriyet ve Posta için daraltma kararı iddiası! Yıldırım Demirören'den açıklama
Aydın'da 2 ölü yunus karaya vurdu
Aydın'da 2 ölü yunus karaya vurdu
A Milli Futbol Takımı, yarın Galler karşısına çıkacak
A Milli Futbol Takımı, yarın Galler karşısına çıkacak
Barış Doster'in Cumhuriyet'teki yazılarına son verildi
Barış Doster'in Cumhuriyet'teki yazılarına son verildi
Öğrencilere bayram harçlığı bin lira verilecek mi, başvuru gerekli mi?
Öğrencilere bayram harçlığı bin lira verilecek mi, başvuru gerekli mi?
Osman Gökçek'le fotoğraf çektiren ABB çalışanını Mansur Yavaş işten çıkardı
Osman Gökçek'le fotoğraf çektiren ABB çalışanını Mansur Yavaş işten çıkardı
Babalar Günü sözleri kısa, yeni, duygusal 2023 Babalar Günü mesajları
Babalar Günü sözleri kısa, yeni, duygusal 2023 Babalar Günü mesajları
İstanbul Valiliği kararı! Bugün bazı metro hat ve istasyonları işletmeye kapatıldı
İstanbul Valiliği kararı! Bugün bazı metro hat ve istasyonları işletmeye kapatıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirildi