PTT personel alımı başvuru tarihleri 2023 hangi kadrolara personel alınacak?

PTT personel alımında geri sayım sürüyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı başvuru tarihlerini yakından takip edenler, kurum içinden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. PTT personel alımı kapsamında başvuru yapmak isteyenler, PTT'nin internet adresi üzerinden iş başvuru formunu doldurabiliyorlar. Peki, "PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir" İşte 2023 PTT personel alımı başvuru şartları...

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PTT personel alımında geri sayım sürüyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı başvuru tarihlerini yakından takip edenler, kurum içinden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. PTT personel alımı kapsamında başvuru yapmak isteyenler, PTT'nin internet adresi üzerinden iş başvuru formunu doldurabiliyorlar. Peki, "PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir" İşte 2023 PTT personel alımı başvuru şartları...

PTT personel alımı ne zaman?

PTT personel alımına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

PTT personel alımı başvuru şartları

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Hangi kadrolara alım yapılacak?

Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı. Bu yıl PTT'nin personel alımına ilişkin henüz bir kılavuz yayımlamaması sebebiyle, kadro ve branşlar henüz belli olmadı.