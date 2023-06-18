Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü söyleyen Özgür Özel: Kırgınlığı da 'saygısızlık' gibi çıkarımı da yok

İsmi CHP Genel Başkanlığı için konuşulan Grup Başkanı Özgür Özel, "Sorumluluk almaktan kaçınmayacağım" açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı.

Abone ol

Özel, "Genel Başkan’la benim açıklamamdan sonra bir araya geldik ve geçmişte olduğu gibi son derece samimi, son derece yapıcı ve birbirine saygılı bir çerçevede geçti görüşme. Ne Genel Başkan’da bir kırgınlık var ne bende. Açıklamalarımın ertesi günü baş başa haftalık görüşmemizi yaptık. Bu meseleye ilişkin güvensizlik, saygısızlık, etik olmama gibi bir çıkarımı yok" dedi.

Özel, "Benim yaklaşımım şu; biraz önce bahsettiğimiz yapısal değişim ve dönüşüm ki bu böyle sadece benim tarif edeceğim bir şey değil, çok kolektif bir akılla doğru hat çizmemiz gerekiyor, ben bu tartışmayı yapmaya ve yaptırmaya adayım. Bunun sonucunda genel başkan adayı olmam gerekiyorsa olacağım, kenarda durmam gerekiyorsa duracağım veya ortaklaşmam gerekiyorsa ortaklaşacağım. Ne bir kişi ne bir taraf ne de kendimi dayatırım" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, CHP’nin önündeki kritik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, partisi için seçimlere dair şu özeleştirilerde bulundu:

“Meseleye ilişkin kendi okumalarınızı, kendi değerlendirmelerimizi, kendi stratejilerimizi belirledik ama karşımızdaki kamu gücü ve teknoloji kullanılarak yürütülen devasa kampanyanın, dezenformasyonun, ithamların, iftiraların nasıl sonuç doğurabileceğini kestiremedik. O sonuçlar doğduğu sıralarda da ölçüm yaparak durumu fark edemedik. Buna karşı alternatif yöntemleri, iletişim stratejilerini de yeterince geliştirememişiz. Bir büyük yalanın bizi nerelere sürükleyeceğini göremedik. Biz umudu örgütlemekte yeterli kalamadık ama onlar korkuyu örgütlemeyi başardılar. Bunların hiçbirisini mazeret olarak görmüyorum. Bu boyuttaki bir riski, bir hamleyi görüp halledememiş olmak önemli bir sorun. Bazı şeyleri seçmenimize iyi anlatamadık. Mesela yaptığımız ittifak aslında stratejik ve sayısal bir ittifak. Seçim kanunu değişince yapılması gereken listelerde ortaklaşmaktı.”

"Aynı şeyleri tekrar ederek aynı sonucu alamazsınız, bunun için değişmeniz lazım"

Özel, parti içindeki “değişim” hamlelerinin yeterli olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin yazdığı mektubu iyi okuması gerektiğini düşünüyorum. Bizim şu mesajı almamız gerekiyor: Aynı şeyleri tekrar ederek aynı sonucu alamazsınız ve bunun için değişmeniz lazım. Burada sakıncalı gördüğüm şey değişimi sadece kişilere indirgemek. Partideki yapısal sorunlara, partinin siyasette nereye konumlandığına, kendini nasıl tarif ettiğine doğru bakmamız lazım.

"CHP’nin kiminle birlikte duracağını değil nerede duracağını tartışmamız gerek"

CHP kiminle duracağına, nerede duracağına, kimin karşısında duracağına, kimin yanında duracağına değil; nerede duracağına karar vermeli. Kendini doğru tarif etmeli. Bence ilk düğme bu. Bu düğmeyi yanlış ilikleyince geri kalan tüm düğmeler yanlış ilikleniyor. Sona geldiğinde telafi edemiyorsun artık.”

"Üyeler ve delegeler kişileri değiştirmek istiyorsa buna hiçbirimiz direnemeyiz"

Özel, “Sorumluluk almaktan kaçınmayacağım” sözlerine açıklık getirdi:

“Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim sonuçlarını doğru okumasını, korkmadan tartışmasını ve seçmenin ve üyenin beklentilerine yönelik bir değişimi, dönüşümü yaşamasını kaçınılmaz buluyorum. Orada eksik gördüğüm hususlara yönelik kendi açımdan bir tanımlama yaptım: ‘Değişim kararlı ve vefalı olmalıdır’ dedim. Seçimden çıkmışız, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Bir değişim olmalı. Bu değişimde doğrudan kişileri tartışmıyorum. Ama elbette ki toplum kişileri tartışmak istiyor ve üyeler ve delegeler kişileri değiştirmek istiyorsa buna da hiçbirimiz direnemeyiz. Ama kişileri tartışmak yerine biraz önce yaptığımız tartışmaları da kıymetli buluyorum.

"Değişim vefalı olmalı"

Değişimin vefalı olması gerektiğini de söyledim. 25 buçuk milyon oy almış, partide önemli bir dönüşümü 10 yıldır sağlamış, hepimizde emeği olan, partiye ve ülkeye emeği olan birisinin de haksız yere yıpratılmaması gerektiğini de düşündüm. ‘Kazandıysan baş tacısın, kazanmadıysan yer altısın’, böyle bakmamak gerekiyor.

"Bunların hiçbiri doğru değil"

Benim açıklamamdan sonraki süreçte her şeyin altında bir şeyler arayanlar ‘danışıklı dövüş’ dedi. Kimi de ‘Aslında aday olmayacak da şöyle yapacak, böyle yapacak’ dedi. Bunların hiçbiri doğru değil. Sorumluluk almaktan da fedakârlık yapmaktan da kaçmayacak bir çizgideyim. Bunun için de partinin cesaretle tartışmasını, cesaretle ilerlemesi gerektiğini, kişilerin ve partinin kurumsal kimliğinin hukukuna da uygun şekilde davranması gerektiğini düşünüyorum.

"Aday olmam gerekiyorsa olacağım, kenarda durmam gerekiyorsa duracağım, ortaklaşmam gerekiyorsa ortaklaşacağım"

Genel başkan adayı olmak için bir icazet, bir davet veya bir el verme gibi bir şeyi de doğru bulmam. Veya adaylığınız bir büyük uzlaşmayı, bir büyük birlikteliği, bir büyük yol yürümeyi, bir büyük arayışı tıkıyorsa burada ısrarı da doğru bulmam. Benim yaklaşımım şu; biraz önce bahsettiğimiz yapısal değişim ve dönüşüm ki bu böyle sadece benim tarif edeceğim bir şey değil, çok kolektif bir akılla doğru hat çizmemiz gerekiyor, ben bu tartışmayı yapmaya ve yaptırmaya adayım. Bunun sonucunda genel başkan adayı olmam gerekiyorsa olacağım, kenarda durmam gerekiyorsa duracağım veya ortaklaşmam gerekiyorsa ortaklaşacağım. Ne bir kişi ne bir taraf ne de kendimi dayatırım.

"Genel Başkan’la görüştüm, kırgınlığı da yok, ‘saygısızlık’ gibi bir çıkarımı da"

Meseleye ‘yıllarca vekaletini yürüttüğü, kendisine çok güvenen birisine karşı aday oluyor’ diye bakıyorlarsa ben sadece şunu söylüyorum, Genel Başkan’la benim açıklamamdan sonra bir araya geldik ve geçmişte olduğu gibi son derece samimi, son derece yapıcı ve birbirine saygılı bir çerçevede geçti görüşme. Ne Genel Başkan’da bir kırgınlık var ne bende. Açıklamalarımın ertesi günü baş başa haftalık görüşmemizi yaptık. Bu meseleye ilişkin güvensizlik, saygısızlık, etik olmama gibi bir çıkarımı yok.”

"İmamoğlu'yla ilgili riskleri sanki o görmüyormuş gibi konuşmak doğru olmaz"

Özgür Özel, adı genel başkan adaylığında geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için de şunları şöyle:

“İmamoğlu toplumda çok ciddi karşılığı olan, insanların çok sevdiği ve seçmenle de çok farklı bir ilişki kurabilen partimizin önemli bir değeri. Geleceğe yönelik olarak onun kendisini nerede görmek istediği de son derece önemli, insanların onu nerede görmek istediği de çok önemli bir mesaj. Bunu tabii kendisi değerlendirecek, benim onun adına değerlendirmem mümkün değil. Ayrıca İmamoğlu'yla ilgili riskleri sanki o görmüyormuş gibi konuşmak da doğru olmaz. Kendisi zaten en doğru şekilde tüm ihtimalleri analiz ediyordur ve kendi kararını verecektir. Benim kendisi ile yaptığım bütün görüşmelerde de ortaklaştığımız noktanın partimizin ve ülkemizin çıkarı olduğunu görüyorum. Kemal Bey'in de Ekrem Bey'in de benim de partideki tüm politika üreticilerinin de bu noktada ortaklaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Röportajın tamamını okumak için tıklayın...