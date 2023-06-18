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Şanlıurfa TİGEM'de 200 bin ton mahsul bekleniyor

Şanlıurfa TİGEM'de 200 bin ton mahsul bekleniyor

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM arazilerinde bu yıl hasadı devam eden buğdaydan 200 bin ton mahsul elde edilmesi bekleniyor.

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Şanlıurfa’nın bereketli toprakları, bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor. Mercimek ve arpa hasadının sona erdiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde buğday hasadı devam ediyor.

Yaklaşık 2 hafta önce hasadına başlanan buğday için 240 biçerdöver aynı anda tarlaya girdi. Bin 200 işçinin çalıştığı hasat döneminde biçerdöverlerin topladığı buğdayı depolara taşıması için 131 kamyondan yararlanılıyor.

Bu yıl 200 bin ton buğday elde etmeyi planladıklarını söyleyen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu, ”İşletmemizdeki güzlük ekilişlerin hasadına 25 mayısta mercimek ile başlandı. Toplam 658 bin 859 dekar alanda hasat gerçekleştirilecektir. Hasat faaliyetimizde 240 biçerdöver, 131 kamyon ve bin 200 işçi çalışmaktadır. Arpa, tohumluk fiğ ve kırmızı mercimek hasatlarımız tamamlandı. Sulu şartlarda tohum üretimi için ekilişi yapılan 377 bin 206 dekar buğday alanlarında 5 haziran itibariyle hasada başladık. Yaklaşık 20-25 günlük bir sürede hasadın bitirilmesi hedeflenmektedir. Buğdaydan toplamda 200 bin ton mahsul bekliyoruz” diye konuştu.

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