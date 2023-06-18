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Zorunlu hizmet affı nedir 2023 hangi öğretmenleri kapsar?

Zorunlu hizmet affı nedir 2023 hangi öğretmenleri kapsar?

Öğretmenlik görevini yerine getiren ve bir süredir gündemde olan zorunlu hizmet görev affına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğretmenin yakından takip ettiği zorunlu hizmet affı çıktı mı, kimleri kapsayacak? Doğu'da 5, 6 veya 7 yıl hizmet etmek zorunda kalmadan şehir değiştirmelerine izin veriyor.

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Bir süredir merakla beklenen öğretmenlere zorunlu hizmet görev affı çıktı mı, kimleri kapsayacak soruları öğretmenlik mesleğini icra eden memurlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Peki zorunlu hizmet affı çıktı mı, kimleri kapsayacak?

Zorunlu hizmet affı çıktı mı? 

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun. ifadelerini kullandı.

 Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah.

Zorunlu hizmet affı nedir? 

 Zorunlu hizmet affı, 2010 yılında önce öğretmen çalışan adayların Doğu'da zorunlu hizmet olarak çalışması halinde affa dönüştürülebilir. Bu zorunlu hizmet affı, Doğu'da 5, 6 veya 7 yıl hizmet etmek zorunda kalmadan şehir değiştirmelerine izin veriyor.

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