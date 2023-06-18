Deniz Zeyrek'in açıklamaları gündem oldu: CHP paralı trol ordusu besliyor

Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gazeteciler sosyal medyada linç yedi. CHP'nin paralı trol ordusu kurduğunu iddia eden gazeteci Deniz Zeyrek, "Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere falan verilmesi oralara harcanması, ödenmesi çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey." dedi.

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Seçim sonrası karışan CHP'de krizler birbirini kovaladı. İstifası beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı hamlelerle bile gelen tepkileri durduramadı. Parti içinde değişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını savunan herkes, sosyal medyada trollerin saldırısına uğradı.

Son iddia ise gündemi sarstı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Deniz Zeyrek, önceki akşam katıldığı canlı yayında partiyi paralı trol ordusu tutmakla suçladı.

Son dönemde, CHP'deki duruma muhalif olan gazetecilerin hedefte olduğunu belirten Zeyrek "Ne kadar utanç verici bir şey" diyerek isyan bayrağını açtı.

Kılıçdaroğlu'nun bir an önce duruma müdahale etmesi gerektiğini söyleyen gazeteci Deniz Zeyrek, "Kılıçdaroğlu'nun artık o birinci çemberi var ya! Onlar partide o kadar tepki oluşturmuş ki belediye başkanları illallah etmiş, il başkanları illallah etmiş sırf onlara inat İmamoğlu lehine çalışabilirler bütün illerde ve CHP'nin yeni parti meclisi, yeni MYK'sı Kemal Bey kalsa bile İmamoğlu'nun ekibi olabilir" ifadesini kullandı.



Zeyrek, "Yerel seçime bu tablo ile gidilmesi zor yani bize gelen mesajları biliyorum, sokakta insanlar çeviriyor. Bizi çeviren insanların tepkilerini görüyorum. Gerçekten çok tepki var bunu görmüyorlar mı bilmiyorum. 3 kişi olsa, 5 kişi olsa, 8 kişi olsa derim ki yani münferittir ama herkes tepkili" açıklamasını yaptı.

"Utanç verici bir şey"

CHP'yi trol ordusu tutmakla suçlayan Deniz Zeyrek, sözlerini şöyle sonlandırdı: "En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere falan verilmesi oralara harcanması, ödenmesi çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey."