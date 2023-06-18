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Brezilya’daki şiddetli yağışlarda ölü sayısı 11’e yükseldi, 20 kişi kayıp

Brezilya’daki şiddetli yağışlarda ölü sayısı 11’e yükseldi, 20 kişi kayıp

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ölü sayısı 11’e yükselirken, kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde cuma günü başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Eyalette şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükselirken, 20 kişinin ise kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Yağıştan en çok etkilenen Rio Grande do Sul eyaletine bağlı 8 bin nüfuslu Caraa kasabasına giden Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, “Caraa'daki durum bizi derinden endişelendiriyor. Etkilenen ana bölgelerin hızlı bir şekilde haritasını çıkararak, desteğe ihtiyacı olan insanları belirleyebilmemiz çok önemli" dedi. Leite, eyalette şu ana kadar 2 bin 400 kişinin kurtarıldığını belirtti.

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