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Haziran ayı destek ödemesi yatacak? Bayram öncesi hangi gün yatar?

Haziran ayı destek ödemesi yatacak? Bayram öncesi hangi gün yatar?

Vatandaşlar haziran ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Aile destek yardımı ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Öte yandan 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek. Peki, aile destek yardımı ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı?

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Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerine sağlanan aile destek programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarıyla takip ediliyor. Temmuz ayına kadar devam edecek Aile Destek Programı ödemeleri vatandaşların banka hesaplarına geçecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın ödenmeye başladığını duyurdu. Ancak aile destek yardımı ödeme tarihi için henüz bir açıklama gelmedi. Peki, aile destek yardımı ne zaman yatacak?

Haziran 2023 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek yardımı Haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz ay ödemeler 15 Mayıs'ta hesaplara geçmeye başlamıştı. Buna göre Haziran ayı ödemelerinin de aynı dönemde yapılması bekleniyor.

Öte yandan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Ancak aile destek yardımı ödeme tarihi için bir açıklama gelmedi.

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.

AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEME SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Aile destek programı uzatıldı mı? 

Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.

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