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Otobanda kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Otobanda kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Aydın-İzmir Otobanı'nda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.

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Kaza, Aydın-İzmir Otobanı Dağyeni Mahalle Köprüsü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 16 AST 16 plakalı otomobil takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürüyü sıkıştığı otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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