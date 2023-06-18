Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül belediye çalışanının yumruklu saldırısına uğradı. Bu üzücü olay sonrasında Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani bir açıklama yaptı ve olayla hiçbir ilgim yok dedi. Bu açıklamalar sonrasında dikkat çeken Tatvan Belediye Başkanı merak konusu oldu. Peki kimdir Mehmet Emin Geylani, aslen nereli, kaç yaşında?

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül belediye çalışanının yumruklu saldırısına uğradı. Kavgaya karışan belediye çalışanıyla polis memuru açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı. Bu vahim olay sonrasında birçok kişi, Tatvan Belediye Başkanı kimdir diye araştırmaya başladı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani aslen Bitlis Tatvan doğumlu ve 42 yaşında.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'den açıklama

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazeteci Sinan Aygül'ün dövülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Bugün Tatvan'da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olayla ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Başkan yardımcılarımızı gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül'ü hastanede ziyaret edip durumu takip etmek için yönlendirdik. Ankara'da bulunmamdan dolayı yarın Tatvan'a dönüş yapıp Sinan Aygül'ü ziyaret edeceğim. Yaşanan bu olayın bizlere ve Tatvan'a mal edilmesinden dolayı derin bir üzüntü yaşamaktayım. Yaşanan olaydan haberdar olduğum anda hemen ardından Sinan Aygül'ü arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Olayın yakından takipçisi olacağımızı tekrar ilettik. Yaşanan bu olayı tekrar kınıyorum."

Mehmet Emin Geylani Kimdir ?

Mehmet Emin Geylani, 1982 Bitlis iline bağlı Tatvan ilçesinde doğdu. 2000-2004 yılları arası İzmir'de toptan ve perakende gıda işletmeciliği yaptı. 2004-2006 yılları arası İstanbul'da şehir içi ulaşım işi ile iştigal etti.

Çalışma hayatı sırasında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü açıktan 2006 yılında tamamladı. 2007-2008 yılları arası SMMM zorunlu staj eğitimimi tamamladıktan sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu.

Merkezi Bitlis'te olan aile şirketi ile birlikte İnşaat ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyette bulunmaktadır. 30.03.2012 yılında Bitlis Ak Parti İl Başkanlığı Genel Kurul seçimlerinde Bitlis Ak Parti İl Başkanlığı yönetimine seçildi.

Ekonomiden sorumlu İl Başkanı yardımcılığına seçildi. Sivil toplum kuruluşları olarak Bitlis MÜSİAD temsilciliği kurucusu ve Temsilcilik Başkanlığı ve Tatvan Gençle birliği Spor Kulübü kurucusu ve başkan yardımcılığı görevlerinde aktif olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Emin Geylani, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Bitlis Tatvan Belediye Başkan Adayı oldu.