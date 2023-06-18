Polonya'dan Marmaris'e postayla gönderildi: 76 tarantula yavrusu ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen postayı inceledi.

Belgelerinde "akvaryum bitkisi" olarak beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi kapsamında "şüpheli" bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu.

Yapılan kontrolde gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içinde küçük cam tüplerde 76 tarantula olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.

Tarantula, Tarantulagiller (Theraphosidae) familyasında sınıflandırılan ve yaklaşık olarak 1000 türü tanımlanmış, çeşitli büyüklüklerde ve sıklıkla tüylü örümceklere verilen genel isimdir. Bu madde yalnızca Theraphosidae familyasının üyelerini konu almaktadır ve aynı alt takım (Mygalomorphae) üyeleri olan ve "tarantula" adı verilen diğer örümcekleri anlatmamaktadır. Bazı tarantula türleri egzotik evcil hayvan pazarında popüler olmuştur. Evcil hayvan olarak beslenen bazı Yeni Dünya türlerin deriyi tahriş eden ve hatta gözlere de zarar verebilen kaşındırıcı tüyleri bulunur