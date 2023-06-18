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Taksim'de kostümlü iki kadın turistleri korkuttu, ilginç olayda polis devreye girdi

Taksim'de kostümlü iki kadın turistleri korkuttu, ilginç olayda polis devreye girdi

TAKSİM Meydanı’nda ellerinde oyuncak silahla gezen kostümlü ve maskeli iki kadın, turistleri korkuttu. Polis tarafından durdurulan kadınlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Taksim Meydanı’nda çığlık ve cadı maskesi takıp kostümlerle dolaşan iki kadın, ellerindeki oyuncak silahla turistleri ve vatandaşları korkuttu. Bağcılar’dan geldiklerini ve kendi aralarında video çektiklerini söyleyen kadınlar, meydanda dolaşan turist ve vatandaşlara oyuncak silahlarını doğrulttu.

Turistleri ve vatandaşları korkutup rahatsız eden iki kadını sivil asayiş ekipleri durdurdu.

Polisin durdurmasıyla maskelerini çıkaran kadınlar, "Video çekiyoruz’’ diyerek kendilerini savundu.

Kadınlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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