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Kim Min-jae, Bayern Münih'e transfer oluyor! Maaşı bile belli oldu

Kim Min-jae, Bayern Münih'e transfer oluyor! Maaşı bile belli oldu

Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae, Bayern Münih ile anlaştı. Manchester United ve Newcastle United'ın da ilgilendiği Güney Koreli savunmacı yıllık net 10 milyon euro maaş alacak.

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Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de rüya gibi bir sezon geçirenm Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşadı. Dünya devlerinin kapısında sıraya girdiği Güney Koreli savunmacı son kararını verdi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Kim Min-Jae, kendisini isteyen takımlar arasında tercihini Bayern Münih'ten yana kullandı. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, Alman deviyle artık son görüşmeleri yapıyor.

Net 10 milyon euro kazanacak

Manchester United ve Newcastle United'ın da kadrosuna katmak istediği Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'te yıllık net 10 milyon euro maaş alacağı iddia edildi.

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