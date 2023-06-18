YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenir, kaç para olacak 2023?

Üniversite sınavında gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik olarak görev alan öğretmenlerin araştırdığı YKS sınav gözetmen ücretleri 2023 ne kadar? ÖSYM YKS sınav görevli/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

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Üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihinde gerçekleşirken YKS sınav görevli ücreti merak ediliyor. Sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek ve sınavın sağlıklı ve güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla görevlendirilen gözetmenler belirlenen tutarda ücret alıyor. Peki YKS sınav görevli ücreti ne zaman ödenecek? 2023 ÖSYM YKS sınav görevli/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınavın sona ermesinin ardından gözler görevli ücretlerinin yatacağı tarihe çevrilecek. YKS sınav gözetmen ücreti bu noktada merak ediliyor. Üniversite sınavında gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik olarak görev alan öğretmenlerin araştırdığı YKS sınav gözetmen ücretleri 2023 ne kadar? ÖSYM YKS sınav görevli/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS gözetmen görevli ücretleri kaç para?

2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır..

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.