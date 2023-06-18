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Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı.

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Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Y.B. ile polis memuru E.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı.

"Bir daha yazarsan geberirsin" demişler

Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını 2 gün önce gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül, darbedildiğini dün sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu: "Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum."

Belediye başkanı "ilgim yok" dedi

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak olayla ilgisi olmadığını söyledi. Geylani, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

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