YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi! Yine kimliğini unutan ve geç kalanlar oldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 10:15'te başladı. Adayların 180 dakika boyunca ter dökmesinin ardından saat 13:15 itibarıyla AYT sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kimliğini unutan ve geç kalan adaylar sınava giremedi. Bazı adaylar ise sınava 1 dakika kala yetişti...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10:15'te başladı.
Sınava girecek adaylar kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler de okul önlerinde dualar okuyarak heyecanla bekledi.
Öte yandan sınava geç kalan bazı öğrencilerin imdadına yeni polis ekipleri yetişti.
Sınava geç kalmak üzereyken koşarak gelen öğrencilerin çabası maraton yarışlarını aratmadı. Bazı öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti.