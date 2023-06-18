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YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi! Yine kimliğini unutan ve geç kalanlar oldu

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YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi! Yine kimliğini unutan ve geç kalanlar oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 10:15'te başladı. Adayların 180 dakika boyunca ter dökmesinin ardından saat 13:15 itibarıyla AYT sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kimliğini unutan ve geç kalan adaylar sınava giremedi. Bazı adaylar ise sınava 1 dakika kala yetişti...

YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi! Yine kimliğini unutan ve geç kalanlar oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen  Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10:15'te başladı.

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YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi! Yine kimliğini unutan ve geç kalanlar oldu

Sınava girecek adaylar kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler de okul önlerinde dualar okuyarak heyecanla bekledi.

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YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi! Yine kimliğini unutan ve geç kalanlar oldu

Öte yandan sınava geç kalan bazı öğrencilerin imdadına yeni polis ekipleri yetişti.

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YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi! Yine kimliğini unutan ve geç kalanlar oldu

Sınava geç kalmak üzereyken koşarak gelen öğrencilerin çabası maraton yarışlarını aratmadı. Bazı öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti.

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