Nurdağı'nda fiber kompozit bloklarla köy evi ve deprem konutu inşa ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, birbirine geçmeli fiber kompozit bloklarla bir köy evi ve 6 dairelik konut inşa ediliyor.

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Özel bir firma tarafından cam, elyaf ve mineral tozu gibi geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kompozit bloklarla 400 metrekarelik köy evi, 4 günde yapılabiliyor.

Bir Anaokulu, bir köy evi ve 6 dairelik 3 katlı konutu kapsayan projede, Nurdağı-1 Konteyner Kent içerisinde 4 derslikten oluşan okulun kaba inşaatı bitti. Alparslan Türkeş Konteyner Kent'te köy evi ve konutun inşası sürüyor.

TOKİ uzmanı inşaat mühendisi Fatih Taşdemir, AA muhabirine, anaokulu ve deprem konutlarının yapımının sürdüğünü belirterek, "Konutlardan bir tanesi 3+1, 130 metrekareden oluşan müstakil köy evi projesi, diğeri de 6 daireden oluşan çok katlı apartman projesi." dedi.

Taşdemir, birbirine geçmeli bloklardan oluşan fiber kompozit malzemenin yangın, rüzgar ve depreme karşı dayanıklılığının yüksek olduğunu söyledi.

Proje koordinatörü Erkan Güngör de geri dönüşümden üretilen ürünün yerli olduğunu belirtti.

Ürün üzerine 15 yıldır çalıştıklarını ifade eden Güngör, şöyle devam etti:

"Bu sistemi ABD'de 4. yapı sistemi olarak kabul ettirmeyi başardık ve birçok inşaatta kullandık. TOKİ sayesinde ülkemizde bu inşaatlara başladık. Çok kısa sürede depreme dayanıklı konut ihtiyacını karşılayacağımızı düşünüyoruz. Bu yapı sistemiyle 5 kata kadar her türlü binayı yapabiliyoruz. Örneğin, 400 metrekarelik bir villanın karkas kısmını 4 günlük kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz. Ürün aynı zamanda geri dönüşümlü malzemelerden üretildiğinden yeşil bir üründür. Kanserojen ve sağlığa zararlı hiçbir madde bulunmamaktadır."

"Ürün, tuğladan 10 kat hafif, 40 kat daha dayanıklıdır"

Güngör, ürünün içerisindeki malzemelerin geri dönüştürülebilme özelliğinin olduğunu ifade etti.

Ürünün depreme ve rüzgara karşı sağlam ve dayanıklı olduğuna işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"Ürün, tuğladan 10 kat hafif, 40 kat daha dayanıklıdır. Ürün tek başına mukavemetli olmasıyla birlikte tüm parçalar birbirine modüler olarak kilitlendiğinde tünel kalıp gibi oluyor."