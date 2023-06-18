BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Babalar Günü ölüm günü oldu: Kızını sınava yetiştirmek isterken kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Babalar Günü ölüm günü oldu: Kızını sınava yetiştirmek isterken kazada hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kızını sınava yetiştirmek için hız yapan babanın kullandığı cip, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara ok gibi saplandı. Babalar Günü'nün sabahında yaşanan acı verici olayda baba olay yerinde hayatını kaybederken kızı yaralandı.

Abone ol

Akyazı ilçesi Yeniorman mevkiinde meydana gelen kazda, kızını üniversite sınavına yetiştirmek için hız yapan Zafer Kılıç (48) idaresindeki 54 HH 144 plakalı cip, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak duvara adeta ok gibi saplandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında sürücü Zafer Kılıç’ın hayatını kaybettiğini ve cipte bulunan kızı Eslem Nur K.’nin yaralandığını belirledi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken baba Kılıç’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Babalar gününün sabahında yaşanan acı verici kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi! Yine kimliğini unutan ve geç kalanlar oldu
Foto Galeri YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi! Yine kimliğini unutan ve geç kalanlar oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Ressam Nuri İyem vefatının 18. yılında anılıyor
Ressam Nuri İyem vefatının 18. yılında anılıyor
Van'da 36 yaşındaki hemşirenin feci ölümü
Van'da 36 yaşındaki hemşirenin feci ölümü
Nurdağı'nda fiber kompozit bloklarla köy evi ve deprem konutu inşa ediliyor
Nurdağı'nda fiber kompozit bloklarla köy evi ve deprem konutu inşa ediliyor
Kim Min-jae, Bayern Münih'e transfer oluyor! Maaşı bile belli oldu
Kim Min-jae, Bayern Münih'e transfer oluyor! Maaşı bile belli oldu
İstanbul'da park halindeki kamyonet dereye düştü!
İstanbul'da park halindeki kamyonet dereye düştü!
Sandık görevli ücretleri ödemesi 2023 bayram öncesi ödenir mi, nereden alınır?
Sandık görevli ücretleri ödemesi 2023 bayram öncesi ödenir mi, nereden alınır?
Taksim'de kostümlü iki kadın turistleri korkuttu, ilginç olayda polis devreye girdi
Taksim'de kostümlü iki kadın turistleri korkuttu, ilginç olayda polis devreye girdi
Eskişehir ve çevresindeki iller için sağanak yağış uyarısı!
Eskişehir ve çevresindeki iller için sağanak yağış uyarısı!
Ankara'da bir kişi 'köpek' yüzünden ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
Ankara'da bir kişi 'köpek' yüzünden ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü