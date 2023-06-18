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Batman'da 3 bin kişinin namaz kılabileceği caminin temeli atıldı

Batman'da 3 bin kişinin namaz kılabileceği caminin temeli atıldı

Batman'ın Sason ilçesinde aynı anda 3 bin kişinin namaz kılabileceği caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

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Sason ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yapımına başlanan aynı anda 3 bin kişinin namaz kılabileceği cami için temel atma töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü İbrahim Yaman'ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende vatandaşlar tarafından getirilen koç kesildi. Daha sonra dua eşliğinde beton dökümü yapıldı.

Temel atma töreninde konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, caminin yapımında katkısı olanlara teşekkür ederek, "İnşallah camimiz burada yükselecek ve hepimize kapılarını açacak. Sasonlu hemşehrilerime hayırlı olsun’’ dedi.

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