Reuters anketi yayımlandı 15 ekonomistten faiz tahmini

Reuters anketine katılan 15 ekonomist, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 22 Haziran perşembe günü yüzde 8,5 seviyesinde olan politika faizini son 4 yılın zirvesine çıkaracağını öngördü. Faiz tahminleri yüzde 12,5 ile yüzde 30 aralığında gerçekleşti

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Ekonomistlerin tamamı yeni Başkan Hafize Gaye Erkan'ın ilk PPK toplantısında faizin yükseltileceği konusunda hemfikir.

Tahminler yüzde 12,5 ile yüzde 30 arasında değişirken, medyan tahmin ise yüzde 20 oldu.

Mart 2021 sonrası ilk faiz artırımı

TCMB'nin politika faizini yüzde 20'ye yükseltmesi durumunda faizde son 4 yılın zirvesi görülecek. Merkez Bankası, en son Naci Ağbal döneminde Mart 2021'de faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarmış, karar sonrası Ağbal görevden alınmıştı.

Haberde, Merkez Bankası'nın sözel yönlendirme yapmadığı, bu yüzden de tahmin aralığının geniş olduğuna dikkat çekildi.

Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 30 seviyesinde

Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 18 ile yüzde 35 aralığına gerçekleşti. Medyan tahmin ise yüzde 30 oldu.

AA Finans'ın anketinde de benzer sonuçlar alınmıştı. AA'nın anketine katılan ekonomistlerin faiz tahminleri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında değer aldı. Medyan tahmin ise faizin 1075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceği yönünde.

Merkez Bankası'nın kendi anketine göre yüzde 17,5

Merkez Bankası'nın cuma günü açıklanan piyasa beklentileri anketinde ise politika faizi yüzde 17,5 olarak öngörülmüştü.