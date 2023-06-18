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2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayının son günlerinde açıklanan MSÜ tercihlerinin sonuçları ı 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açılacak.

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri (MSÜ) 3-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Tercih işlemlerinin tamamlanması ardından sonuç heyecanı başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sonuç tarihi açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri (MSÜ) 3-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 29 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercihlerinin sonuçlarının Haziran ayında duyurulması bekleniyor.

Tercih yerleşitrme sürecinde adaylar, Aday Değerlendirme Puanı sıralaması ile yerleştirilecekler.

Yerleştirme nasıl yapışacak?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday

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