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Adıyaman'da yemek yaparken evin alt katını yaktı!

Adıyaman'da yemek yaparken evin alt katını yaktı!

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde evin önünde yemek yapıldığı sırada çalıların tutuşması sonucu 2 katlı binanın alt katı yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Kahta'nın Bölükyayla beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde yemek yapmak için yakılan odun rüzgarın da etkisiyle evin önünde bulunan çalılara, ardından 2 katlı evin alt katına sıçradı.

Yangını söndürmek için müdahale eden ev sahibi M.Ç. çeşitli yerlerinden yaralanırken, orada bulunan 4 kişi ise dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan E.Ç. ve M.Ç., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.Ç. ve M.Ç.'nin vücudunda hafif yanıklar oluşurken, diğer 2 kişinin ise sadece dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangın, Bölükyayla köyü halkı ve Bölükyayla Belediye itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Yemek yaparken yangına neden olan kişi açıklanmazken, yangın ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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