BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  GÜNCEL

Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödeme tarihleri 2023 ilk ödeme ne zaman?

Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödeme tarihleri 2023 ilk ödeme ne zaman?

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Peki, kamu işçilerine ikramiye ne kadar, ne zaman ödenecek?

Abone ol

Kamuda çalışan işçilere yılda iki kez yapılan ikramiye ödemesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, ikramiyenin ilk yarısı haziran ayında yapılacak. 

İkramiye ödeme tarihleri

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

Tediye ne demek?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de yabani hayvanlar saldırdı, 20 küçükbaş telef oldu!
Eskişehir'de yabani hayvanlar saldırdı, 20 küçükbaş telef oldu!
8. Ayvalık Deniz-Kum-Güneş ve Halk Dansları Festivali başlıyor
8. Ayvalık Deniz-Kum-Güneş ve Halk Dansları Festivali başlıyor
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Reuters anketi yayımlandı 15 ekonomistten faiz tahmini
Reuters anketi yayımlandı 15 ekonomistten faiz tahmini
Adıyaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Adıyaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da 3 bin kişinin namaz kılabileceği caminin temeli atıldı
Batman'da 3 bin kişinin namaz kılabileceği caminin temeli atıldı
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti
Emekli bayram ikramiyesi (SSK-Bağ-Kur) ödeme tarihleri! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi (SSK-Bağ-Kur) ödeme tarihleri! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Abdulkadir Uraloğlu'ndan Zengezur Koridoru açıklaması
Abdulkadir Uraloğlu'ndan Zengezur Koridoru açıklaması
YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenir, kaç para olacak 2023?
YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenir, kaç para olacak 2023?
Babalar Günü ölüm günü oldu: Kızını sınava yetiştirmek isterken kazada hayatını kaybetti
Babalar Günü ölüm günü oldu: Kızını sınava yetiştirmek isterken kazada hayatını kaybetti
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi