Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödeme tarihleri 2023 ilk ödeme ne zaman?

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Peki, kamu işçilerine ikramiye ne kadar, ne zaman ödenecek?

Abone ol

Kamuda çalışan işçilere yılda iki kez yapılan ikramiye ödemesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, ikramiyenin ilk yarısı haziran ayında yapılacak.

İkramiye ödeme tarihleri

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.



Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

Tediye ne demek?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.