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(2023 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

(2023 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) geride kaldı. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün yapılmaya başladı. AYT sınavının başlamasıyla birlikte, YKS soru ve cevap anahtarının ne zaman, saat kaçta yayımlanacağı merak konusu oldu. Peki, YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

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Bugün AYT oturumları için sınav merkezlerine gitti. TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu. Binlerce adayın katılım sağladığı YKS'nin ikinci (AYT) ve üçüncü oturumu (YDT) bugün itibarıyla gerçekleşiyor. Adaylar, netlerini ve alacakları puanı tahmin edebilmek için TYT ve AYT sorularının yayımlanmasını bekliyor. Peki, YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

YKS soru cevapları ne zaman yayınlanır?

ÖSYM, geçtiğimiz yıllarda sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra soruları ve cevap anahtarını paylaşmıştı.

Buna göre; YKS'nin son oturumu olan YDT'nin bugün 17.45'te sona erecek olması nedeniyle, soru ve cevap anahtarlarının bu akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.

YKS soru cevapları nereden öğrenilir

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları her yıl ÖSYM'nin duyurular ekranından paylaşılıyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

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