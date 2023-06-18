Hangi günlerce hacamat yapılır 2023 haziran ayında hangi günler yapılmaz?

Alternatif tıbbın da kabul ettiği hacamat son günlerde yeniden popüler oldu. Hacamat nedir sorusu yeniden araştırılmaya başladı. Peki emmek anlamına gelen hacamat nasıl yapılır ve hacamatın faydaları neler? 2023 hicri takvime göre aralık ayında hangi günler hacamat yaptırılır, hangi günlerde hacamat yaptırılmaz? İşte 2023 haziran ayı hacamat ayı günleri takvimi

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2023hicri takvime göre haziran ayı hacamat günleri hangisi? Hacamat nedir sorusunun yanıtı ile başlayalım. Hacamat çok eski dönemlere dayanan alternatif tıp yöntemlerinden biridir. 'Hacamat' kelimesi Arapça 'emmek, normal formuna getirmek' anlamlarını taşır. Hacamat kısaca deri altında birikmiş , vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir.

Hacamat; kılcal damarlardaki, hastalıklara sebep olabilecek pis kanın peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tavsiye ettiği şekilde vücudun dışına alınması işlemidir.

Hacamat nedir?

Hacamat, sağlığı korumak veya tedavi amacıyla vücudun belirli yerlerinden kan alınmasıdır.

Sözlükte; “Emmek” anlamına gelen “Hacm” kökünden gelmektedir. Bu işi yapan kimseye, “Hacim” veya “Haccâm” denir. Kan alma işinde kullanılan alete ise “Mihcem” ya da “Mihceme” denir.

Hacamat nereden yapılır?

Hacamat hadislerde geldiği gibi beş yerden yapılır.

1) Başın ortasından

2) Boyundan

3) İki omuz arasından

4) Kalçadan

5) Ayaktan

Hacamat yaptırmak istiyenler neler yapmalı?

- 48 saat boyunca hayvansal gıdalar yememesi gerekir.

- Aç karına gelinmelidir

- Kişinin eşiyle bir gün öncesinde ve sonrasında ilişkide bulunmaması gerekir

- Hacamat olan kimse o gün fazla su içmemelidir

- Acılı, tuzlu ve ekşi yemek yemelidir.

Hacamat hangi mevsimde yapılmalı?

Hacamat havalar ısınmaya başladığı zaman yapılır. Sıcaklar bastırdığı zaman ilkbaharın sonu, kiraz çıktığı zaman Mayıs-Haziran aylarıdır. Hadis-i Şerif'te “Sıcak şiddetlendiği zaman hacamat ile yardım isteyin”

Hacamat ayın hangi günlerinde yapılmalıdır?

(Hacamat Hicri ayın günlerine göre yapılır)

Her ayda hacamat olunabilecek 4 gün vardır. Bu günler geçti mi diğer ay beklenmelidir. Hacamat gökteki ayın (HİCRİ)17-19-21 inci günlerinde yapılmalıdır. En faydalısı 17. gündür. Hacamat ayın ilk günlerinden 14'üne kadar (gökteki ayın büyüme günlerinde) faydalı değildir. 15 inden 21 ine kadar (Hicri ve tek günlerde) günlerde faydalıdır. 22 sinden 30 una kadar ay küçük olduğu için bedenler zayıf olur ve çıkan kan az olacağından faydası az olur (Bunun içindir ki ameliyatlar mümkünse ayın 14 ünden sonra yapılmalıdır.Bunun için denilmiştir ki; Kesilmesi istenen bir iş, ay küçülürken, yani 14 ünden 30 una kadar yapılmalı-Devam etmesi istenen bir iş de ay büyürken yani 1 inden 14 üne kadar yapılmalı.Mümkünse devam etmesi istenen bir işe ayın ilk çarşambası başlanmalı.-Bununla beraber ayın 1 inde ortasından ve sonunda bir işe başlama-Marifetname). Hadis-i Şeriflerde, tekli günler tavsiye edilmiştir. Bu günler içinde en çok faydalı olduğu gün ayın (Hicri)17. günüdür. Ondan sonra (Hicri)19, ondan sonra (Hicri) 21, ondan sonra (Hicri)15 nci gündür.

Hacamat haftanın hangi günlerinde yapılmalı?

Hacamat PAZARTESİ günü yapılmalıdır.Hakkında teşvik olup yasak olmayan tek gün pazartesidir. Haftanın üç günü hakkında hem teşvik edici, hem de yasaklayıcı Hadis-i Şerifler vardır. Eğer Pazartesi günü mümkün olmazsa, PAZAR, SALI, PERŞEMBE günlerinde hacamat olunabilir. (Salı günü ayın, hicri 17'nci gününe gelirse hacamat için çok uygundur.)

Hacamat hangi günlerde yapılmamalı?

ÇARŞAMBA, CUMA, CUMARTESİ günleri hacamat yapılması teşvik edilmemektedir. Hadis-i Şerif'te "Kim Çarşamba veya Cumartesi günü hacamat olur da bedeninde alaca hastalığı görürse, sadece kendini kınasın.", "Cuma, Cumartesi, Pazar günleri hacamat olmaktan kaçının."

Şüpheli günler

Haftanın üç günü ise hem yasaklanmış, hem teşvik edilmiştir. Bunlar; PAZAR, SALI, PERŞEMBE günleridir. Eğer Pazartesi (Pazartesi en faydalı gündür) hacamat olmak mümkün olmaz ise bu günlerde olunabilir. Hadis-i Şerif'te, "Salı günü kan günüdür. O günde bir saat vardır, kan durmaz." buyrulmuştur. (Ebu Davud, Tıbb 5, 3862)

Hacamat günün hangi saatinde yapılmalı?

En faydalısı güneş doğduktan 1 saat geçtikten sonraki 2 saattir (bu 2 saatten sonrada öğlen kerahet vaktine kadarda hacamat yapılabilir), bu mümkün olmazsa öğlen ikindi arası yapılmalıdır.

1) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Kuşkusuz ki sizin kendisi ile tedavi olduğunuz şeylerin en faziletlisi, hacamat olmaktır…’ buyurdu.”

Müslim 1577/62

2) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Eğer sizin tedavi olduğunuz herhangi bir şeyde hayır varsa, o da hacamat yaptırmaktır…’ buyurdu.”

Buhari 12/5724, Müslim 2205/71, Ebu Davud 3857, İbni Mace 3476

3) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Şifa üç şeydedir:

1) Bal şerbeti içmekte,

2) Hacamat aletini vurmakta (Yani hacamat olmakta) ve

3) Ateş ile dağlama yapmakta. Fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim’ buyurdu.”

Buhari 12/5721, Müslim 2205/71, İbni Mace 3491

4) Asım bin Ömer bin Katade (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) başı bir bezle örtülmüş olarak geldi ve:

Hacamat yaptırmadan buradan ayrılmam, çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘Hacamatta şifa vardır’ buyuruyordu, dedi.”

Buhari 12/5733

5) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İsra gecesi, (Miraca çıktığım gece) meleklerden uğradığım her büyük cemaatin hepsi bana:

–Ey Muhammed! Hacamat olmaya devam et, dediler.”

İbni Mace 3477

6) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İsra gecesi, (Miraca çıktığım gece) uğradığım melekler bana:

–Ey Muhammed! Ümmetine hacamat olmayı emret, dediler.”

İbni Mace 3479, Tirmizi 2127