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Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

Babalar Günü'nde İSTANBUL Edirnekapı Şehitliği'ndeki yakınlarının kabirlerini ziyaret eden aileler, Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

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Vatan için canını feda eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Teşkilatı şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü buruk geçti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe ziyarete gelen şehit yakınları, dualar ederek, Kur’an-ı Kerim okudu. Şehit yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da Babalar Günü'nde şehitlere dua etmek için kabristana geldi.

“Buraya gelip kameraları gördüğümde Babalar Günü olduğunu anladım”
Şehit babası Müslim Taşçı, “Üsteğmen olarak görevliydi. 2011 yılında Ankara’da helikopter kazasında şehit oldu. Kendisi helikopter pilotuydu. Eğitim uçuşu yaptıkları esnada şehit oldu. Biz buraya sağlığımız el verdiği müddetçe geliyoruz. Buraya gelip kameraları gördüğümde Babalar Günü olduğunu anladım. Fazla bir anımız olmadı” dedi.

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